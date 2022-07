Camera di Commercio Irpinia-Sannio: la tua Firma Digitale a portata di clic Arriva una procedura interamente online in modo semplice ed immediata

La Camera di Commercio Irpinia Sannio semplifica la modalità di rilascio della Firma Digitale che diviene ancora più immediata e semplifica il quotidiano.

La FirmaDigitale caratterizza ormai ogni tipo di attività e permette di autenticarsi sui portali della Pubblica Amministrazione, firmare ordini, contratti, verbali, fatture e istanze per il Registro Imprese e per bandi di finanziamento.

Accanto alla tradizionale modalità a sportello,in presenza negli uffici camerali di Avellino e Benevento, si può richiedere comodamente online in modo ancor più celere.

Il riconoscimento da remoto può essere effettuato in tre diverse modalità, in base alle singole esigenze:

"de visu”, il riconoscimento avviene tramite PC, tablet, smartphone dotati di webcam e gli utenti sono guidati da un operatore passo dopo passo;

attraversol’autenticazione, in totale autonomia, con una CNS, Firma digitale valida, anche in prossimità alla scadenza, sia in formato Smartcard che in formato TokenUsb o Digital DNA, senza effettuare il riconoscimento da remoto;

tramite SPID, utilizzando le proprie credenziali dell'Identità Digitaleche garantisce un alto livello di sicurezza ed affidabilità.

Anche il pagamento si potrà effettuare da remoto, utilizzando la piattaforma pagoPA che permette di entrare con un semplice indirizzo e-mail, senza alcuna registrazione.

È possibile richiedere un dispositivo nei seguenti formati:

Smartcard, tessera dotata di microchip utilizzabile tramite apposito lettore e scaricando il software di firma Firma4NG dal Portale id.infocamere.it;

TokenWireless e Bluetooth Digital DNA, dispositivo utilizzabile su smartphone, tablet, PC, autoinstallante e contenente già il software necessario per la firma, per cui non serve alcun lettore da acquistare da parte.

La Camera di Commercio Irpinia Sannio rende così disponibile all’utenza un servizio completamente digitaleper agevolare gli imprenditori e i cittadini.