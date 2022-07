Sportello Asi sui Finanziamenti, primo incontro informativo con le aziende Numerose imprese hanno raccolto l'invito per saperne di più sulle agevolazioni per la ripartenza

Organizzato dallo Sportello sui Finanziamenti alle Imprese del Consorzio, si è svolto questa mattina un primo incontro informativo con le aziende. Numerosi gli imprenditori che hanno raccolto l’invito dell’ASI per conoscere “#Riparto”, la misura prevista dal Dipartimento Per le Politiche Della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance. Ad illustrare “#Riparto”, i consulenti della Projenia srl, società cooperativa sociale con la quale l’Asi ha sottoscritto un protocollo d’intesa. Quello di oggi è il primo di una serie di incontri organizzati dallo Sportello sui Finanziamenti alle Imprese, istituito dal Presidente Pisano con lo scopo di supportare le aziende in merito alle opportunità di finanziamento e alle procedure per accedere alle diverse agevolazioni.