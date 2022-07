Blitz Power sbarca ad Avellino, 10 colonnine per ricaricare le auto elettriche Sottoscritto un protocollo d'intesa tra amministrazione comunale e Gruppo Ivpc per favorire la mobilità sostenibile

Mobilità sostenibile, arrivano anche ad Avellino le colonnine per auto elettriche della Blitz Power. Sottoscritto un protocollo d'intesa tra il comune capoluogo e la società del gruppo Ivpc per l'installazione e la gestione per la durata di 10 anni di 10 punti di ricarica nelle principali strade della città.

Un accordo che va sempre più nella direzione di sostenere la mobilità elettrica e la transizione ecologica in un momento complesso per l'economia del paese. Il sistema di ricarica avverrà con l’utilizzo di energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, in un’ottica di vero sviluppo sostenibile.

“Siamo già presenti in diversi regioni d'Italia e in alcuni capoluoghi di provincia come Asti, Pescara e Perugia. Ci sembrava non bello non investire in una città dove siamo presenti da anni, seppur per altre attività, non per le auto ma per gli uomini – commenta il presidente del gruppo Ivpc Oreste Vigorito – L'amministrazione comunale ci è venuta incontro con grande entusiasmo e l'augurio è che questo accordo possa incentivare gli avellinesi a cambiare le proprie auto e insieme a contribuire a cambiare e pulire un pò questo mondo. Penso che la Campania abbia grandi risorse di energie rinnovabili, ora la vera sfida è trasformarle anche in consumo".

“Siamo orgogliosi di aver stretto questa partnership con una holding leader nel mondo per le fonti rinnovabili – gli fa eco il sindaco Festa – Con questo protocollo coniughiamo perfettamente innovazione tecnologica e salvaguardia dell'ambiente. Credo sia davvero una buona notizia per i nostri concittadini, una grande opportunità per loro esortandoli sempre più verso l'uso di auto elettriche”.