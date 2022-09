Autostazione e ciclo dei rifiuti, la Fit Cisl chiede garanzie Parla il segretario Codella: "Chiudere la filiera con gli impianti". Trasporti: "basta spot"

Autostazione di via Fariello, domani è il giorno dell'inaugurazione dopon un'attesa lunga 35 anni. Al taglio del nastro anche il governatore Vincenzo De Luca. E mentre infuria la polemica politica sui tempi di questa inaugurazione, considerando che la struttura sarà operativa solo tra qualche mese, anche i sindacati avvertono: "Vigileremo sui tempi effettivi – tuona Francesco Codella, segretario della Fit Cisl - serve una programmazione lungimirante per non andare incontro al caos. La Cisl segue con attenzione anche le vicende del ciclo integrato dei rifiuti Completare la filiera con gli impianti e procedere in maniera spedita con l'affidamento del servizio in house a Irpiniambiente. I sindacati, alla vigilia di una riunione particolarmente importante all'Ato rifiuti, chiedono di serrare i tempi. "Il miglioramento dell’efficienza e l’abbattimento dei costi per famiglie e imprese sono obiettivi fondamentali da perseguire"– conclude Codella.