Rifiuti e depurazione, soggetto unico: i sindacati dicono si alla Provincia Stamane il confronto con le parti sociali

Si è tenuta questa mattina la riunione con il presidente dell'Ente Provincia Rizieri Buonopane e le RSU dell’AsiDep, guidate dai segretari provinciali Zaolino, Altieri e Morsa. L’oggetto del confronto, verificare la fattibilità della nascita di un nuovo sistema unico e integrato della raccolta differenziata e della depurazione in Irpinia.

Le segreterie provinciali di Fismic, Uilm e Fiom hanno verificato le reali intenzioni del Presidente Buonopane di procedere con un cronoprogramma che porti alla nascita dell'Utility,iniziando già da lunedì con l'approvazione del bilancio di Irpiniambiente e preparando nei giorni successivi una proposta economica per partecipare alla gara che sarà indetta dal tribunale sulla vicenda del fallimento del Cgs.

Zaolino, Altieri e Morsa hanno espresso il loro apprezzamento al Presidente Buonopane, ribadendo la necessità di fare in fretta e di non deludere le aspettative dei 58 dipendenti dell'AsiDep che vivono un disagio insopportabile per la mancata corresponsione di due stipendi e di lavorare in condizioni critiche.

Il presidio davanti alla sede dell’Asi di Pianodardine, concludono i tre segretari provinciali insieme alle rsu resterà fino a quando non sarà risolto il problema del pagamento dei salari e non escludendo vista la mancanza di buona parte dei reagenti di ridurre la capacità dei depuratori.