A Montella il G7 della Castagna. Patuanelli: "Scommettere sulle aree interne" Il ministro per le Politiche Agricole: "Territori che puntano su biodiversità sono eccellenze"

Un G7 per la castanicoltura. La tre giorni di Montella degli European Chestnut Days ha riunito dodici paesi per fare il punto sul presente e sul futuro della castagna. Dopo anni bui alle prese con la crisi dovuta al cinipide. Alla presenza del Ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli esperti del settore si sono confrontati con focus tematici per approfondire come rilanciare il settore. “Vedo facce stupite della bellezza di queste aree - le parole di Patuanelli - La castagna è un elemento fondante dell'economia di queste terre. Il settore si sta finalmente riaprendo, sta risalendo sia in quantità di produzione che in valore. Bisogna dare agli imprenditori locali gli strumenti giusti per restare per superare crisi e difficoltà degli ultimi anni accompagnandolo a modelli sempre più innovativi. “Gli imprenditori oggi rappresentano un modello agricolo basato sulla biodiversità - gli fa eco il vice presidente nazionale Coldiretti Gennarino Masiello - hanno resistito in queste aree nonostante le risorse siano andate sempre in altri direzioni”.