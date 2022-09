Lavoro in Irpinia, 2.610 assunzioni programmate a settembre In leggero calo la domanda occupazionale rispetto allo stesso periodo del precedente anno

Sono 2.610 le assunzioni programmate dalle imprese irpine per il mese di settembre e 6.840 per il trimestre settembre – novembre 2022; 1.820 dalle imprese del Sannio per lo stesso mese e 4.680 per il suddetto trimestre. In entrambe le province è in leggero calo, rispettivamente -8% e -6% la domanda occupazionale rispetto allo stesso periodo del precedente anno.

Ciò è quanto emerge dal “Bollettino mensile” del Sistema informativo “Excelsior”, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal e con il supporto delle Camere di Commercio per la rilevazione presso le imprese.

In un periodo storico particolarmente delicato, condizionato dalla crisi energetica e dal conflitto russo ucraino che rischiano di arrestare del tutto la crescita registrata in Italia e nel mondo nel 2021, c’è estrema cautela per le prospettive occupazionali.

I dati analizzati rivelano una certa omogeneità nelle dinamiche occupazionali espresse dalle filiere produttive dei due territori dell’Irpinia Sannio: nel dettaglio, delle 2.610 assunzioni previste nel mese di settembre 2022 per la provincia di Avellino, il 44.8%, ovvero ben 1.170, sono riservate ad operai specializzati; il 24,1% (630 su 2.610) ad impiegati, appartenenti alle professioni commerciali ed ai servizi ed il 23% (600) a dirigenti ed appartenenti alle professioni con elevata specializzazione. Allineati i corrispondenti dati per la provincia di Benevento, con il 39.7% delle 1.820 assunzioni riservate ad operai specializzati; il 26,9% ad impiegati delle professioni commerciali ed ai servizi ed il 23,1% a dirigenti e professioni altamente specializzate.

Per quanto riguarda le fasce d’età interessate dalle assunzioni, quella dei più giovani, ossia quella fino ai 29 anni, appare come la più richiesta per impiegati nelle professioni commerciali e nei servizi (38,4% per la provincia irpina; 33% per la provincia sannita) e di operai specializzati e conduttori di impianti e macchine con il 31,4% nella provincia avellinese ed il 28,6% nel territorio beneventano. la richiesta di personale da parte delle imprese delle due province sembra non avere preferenze anagrafiche negli altri settori.

La metà delle imprese in cerca di personale nei territori dell’Irpinia Sannio continua a richiedere, ai fini delle assunzioni, l’esperienza nel settore.

Tuttavia, le imprese delle due province in esame (per il 35,6% in Irpinia e per il 40,5% nel Sannio) sembrano riscontrare una difficoltà nella reperibilità di personale dovuta ad un duplice ordine di fattori: alla mancanza di candidati in termini numerici (19,6% Irpinia e 27% Sannio) ed alla inadeguata preparazione degli stessi (12,8% Avellino e provincia; 11,8% Benevento e provincia).

Con riferimento al livello di istruzione, dai dati emerge che a settembre 2022 la maggior parte delle aziende campionate non abbiano espresso preferenze per il titolo di studio delle nuove risorse (in Irpinia al 37.5% delle entrate previste è richiesto nessun titolo di studio in particolare; nel Sannio, la medesima situazione, si verifica per il 34,7% delle nuove assunzioni). Il diploma di istruzione secondaria è richiesto per il 29,8% in Irpinia e nel 29,2% dei casi nel Sannio; segue, il titolo accademico richiesto per il 18% delle assunzioni previste sul territorio della provincia di Avellino e per il 19% per la provincia di Benevento ed infine la qualifica o il diploma professionale è richiesto, rispettivamente, per il 13,5% ed il 16,9%.

I titoli di studio di istruzione secondaria più richiesti per Avellino e provincia, sono gli indirizzi: amministrazione, finanza e marketing (160) elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica, turismo, enogastronomia e ospitalità (90). Tra i diplomi professionali, gli indirizzi meccanico e della trasformazione alimentar rispettivamente per 70 e 60 risorse richieste, sembrano essere i maggiormente preferiti dalle imprese irpine, nel mese di settembre.

Per la provincia di Benevento, invece sono maggiormente richiesti gli indirizzi di amministrazione, finanza e marketing (110) e turismo, enogastronomia ed ospitalità (100). Nel mese di settembre 2022, tra i diplomi maggiormente ricercati nel Sannio, l’indirizzo edile (100 risorse richieste), sembra essere il preferito.

Sia nel mese di settembre 2022 che nel trimestre settembre – novembre 2022, in entrambe le province, le richieste di lavoratori si concentrano per circa due terzi nei servizi (Irpinia: 1.590 lavoratori richiesti a settembre e 4.210 nel trimestre; Sannio: 1.090 lavoratori richiesti a luglio e 2.900 nel trimestre).

Infine in merito alla tipologia contrattuale preferita, per Avellino e provincia, l’85,7% dei lavoratori e per Benevento e provincia l’88,7% dei medesimi verranno assunti come personale dipendente, in quasi tutti i settori, con una netta predominanza di contratti a tempo determinato (67,4% in Irpinia; 65,4% nel Sannio).

Ultimo dato da valutare è riferito alla classe dimensionale delle imprese che assumono, dal quale emerge che ad assumere di più sono le piccole imprese, ovvero quelle con meno di 50 dipendenti (Avellino e provincia 1.970 assunzioni su 2.610 e 1.480 assunzioni su 1.820 per Benevento e provincia).