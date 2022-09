Irpiniambiente, è scontro aperto. Si annuncia la guerra dei ricorsi Russo e Masucci contro il licenziamento deciso da Buonopane: "Andremo in tribunale"

Dopo mesi di "guerra fredda", ora si consuma lo scontro aperto su Irpiniambiente, la partecipata della Provincia di Avellino che si occupa della raccolta dei rifiuti.

Il presidente Rizieri Buonopane ha licenziato i manager ai vertici della società l'amministratore unico Antonio Russo e il direttore generale Armando Masucci, nominati dall'ex presidente Domenico Biancardi e congedati prima delle scadenze dei loro contratti, rispettivamente fissate a febbraio 2024 e marzo 2023.

“Una decisione che rientra in un rilancio complessivo della società – spiega Buonopane – che vuole aprirsi anche ad altri settori, come l'acqua e la depurazione. Ma ci sono anche ragioni “contabili”: è grave che il bilancio sia stato approvato solo a settembre”.

Russo e Masucci però annunciano battaglia : "Pronti a ricorrere in tribunale, i ritardi del bilancio si difendono sono ascrivibili al fatto che Il revisore dei conti ci ha consegnato il suo parere, necessario per andare in assemblea, solo il 26 agosto".

"Per il resto - aggiungono - parliamo di una società con il durc regolare, che paga puntualmente gli stipendi, forse l'unica in Irpinia, i conti sono migliorati e anche gli incassi. Davvero - chiosano - una decisione incomprensibile".