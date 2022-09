Camera Commercio Irpinia-Sannio, fumata bianca per la nuova giunta Cinque componenti in rappresentanza di Avellino, due per Benevento

Quattro donne e tre uomini, 5 in rappresentanza di Avellino, 2 di Benevento. Sono Gaetana Addesa, Ignazio Catauro, Antonio Cipriano, Amalia Della Sala, Rita De Luca, Oreste La Stella, Marianna Venuti: i sette componenti della giunta camerale Irpinia-Sannio che affiancheranno il presidente Pino Bruno. La Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli, esprime soddisfazione per l'elezione nella nuova giunta della Camera di Commercio Irpinia-Sannio di Amalia Della Sala, affermata imprenditrice nel settore dei servizi alle imprese, titolare dell'agenzia Dielle Servizi, che saprà ben rappresentare la posizione dell'associazione, nell'interesse della categoria e più in generale per il rilancio economico del territorio, forte delle sue competenze professionali e dell'esperienza maturata sul campo.

Le province di Avellino e Benevento hanno bisogno, soprattutto in un quadro generale di grandi difficoltà che stanno attraversando le imprese e le famiglie, determinate prima dall'emergenza sanitaria Covid 19 e poi dall'aumento indiscriminato dei costi energetici e dal rialzo dell'inflazione, in un contesto internazionale particolarmente delicato, di una strategia di intervento a favore delle aree interne, che possa arginare, con un'azione sinergica di istituzioni centrali e locali, la crisi ed in prospettiva creare condizioni per una ripresa duratura delle attività produttive e del terziario.

La Confesercenti, da parte sua, rafforzerà il proprio impegno sul territorio, potenziando la rete organizzativa ed i servizi a supporto delle imprese, raccogliendo come sempre le istanze degli operatori e confrontandosi, con spirito collaborativo ed in piena autonomia, con le istituzioni pubbliche, avanzando proposte per la risoluzione dei problemi.