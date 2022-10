Distretto idrico irpino, vince il fronte di Festa. Pd ancora sconfitto Il 18 ottobre l'elezione del coordinatore

Distretto idrico irpino, eletti i 30 componenti del nuovo consiglio. A prevalere è stato il fronte anti-Pd guidato dal sindaco Gianluca Festa e sostenuto dal centrodestra. Pd ancora una volta sconfitto. Il prossimo 18 ottobre invece ci sarà l’elezione del coordinatore.

Ecco gli eletti:

LISTA ACQUA D'IRPINIA: In fascia A Gerardo Santoli, Gerardo Galdo, Ernesto Urciuoli e Michele Miele, in fascia B Paolo Spagnuolo, Tommaso Moscato, Alessandro Napolitano, Nicola Moretti, Vito Di Leo e Vittorio D’Alessio. In fascia C Beniamino Palmieri, Antonio Corbisiero, Gaetano Musto, Antonio Spiniello Gianluca Camerlengo, Germano Di Rienzo, Pasquale Carbone, Michele Buonfiglio, Teodoro Villacci, Vincenzo Picariello e Celestino Iannone

LISTA ACQUA IRPINA: In fascia B Antonio Terranova, Costantino Giordano, Marcantonio Spera, Rocco D’Andrea, Michele Boccia, Giuseppe De Pasquale e Roberto Del Grosso, in fascia C Lorenzo Melillo Michele Di Maio, Michele Vignola, Salvatore Maffettone, Raffaele Panzetta, Emilio Salvatore Francescantonio Siconolfi, Francesco Raffaele, Attilio Iannuzzo, Giuseppe Pescatore, Alfredo Ciambriello, Andrea Corbisiero e Mauro Tenore