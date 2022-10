Cassa e vincoli di bilancio per gli Enti locali, il focus di Assoservizi Confronto al De la Ville organizzato con l'ordine dei dottori commercialisti

“Cassa e vincoli di bilancio: verso la nuova riforma della contabilità degli Enti locali”. E’ il focus organizzato da Assoservizi e Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Avellino.

"E’ tempo che il Governo elimini alcuni vincoli normativi ormai superati, per consentirci di liberare le somme che abbiamo a disposizione per sostenere in maniera concreta la ripresa economica della nostra comunità ed incrementare i servizi al cittadino" - afferma il sindaco di Avellino Gianluca Festa.

Gli fa eco il primo cittadino di Montefredane, Ciro Aquino. "I nostri comuni sono costretti a ordinanze per razionalizzare i riscaldamenti nelle scuole o nel palazzo comunale, spesso in questo mare magnum di norme siamo costretti a fare più i ragionieri che i pubblici amministratori. E’ necessaria una riforma per una migliore contabilità degli Enti Locali".

"Dal canto loro i commercialisti – spiega il presidente Mario Lariccia – sono sempre al fianco delle amministrazioni per guidarli al meglio nel’interpretare le norme fiscali e finanziarie con cui devono rapportarsi ogni giorno”.