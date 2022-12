PMI e lavoratori autonomi, inaugurata la nuova sede di Fenimprese La struttura a disposizione di tutti gli imprenditori aderenti

Abbiamo il piacere di informare che alla presenza del Presidente Nazionale Luca Vincenzo Mancuso e del Coordinatore Nazionale Simone Razionale, il Presidente Provinciale Marco Morano ed il Direttore Provinciale Viviana Cerullo hanno brindato all’apertura della nuova sede operativa dell’Associazione Datoriale FenImprese sede Provinciale di Avellino, in C.so Vittorio Emanuele II n° 187 avvenuta in data 23 novembre 2022.

FenImprese è un’associazione datoriale riconosciuta dal Ministero del Lavoro come “Associazione Sindacale a carattere Nazionale” e dall’INPS per le trattenute sindacali.

Fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e della libera adesione, ha carattere apartitico, autonomo ed indipendente e senza fini di lucro ed è aperta a tutte le componenti settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle macro, micro, piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi, degli esercenti le attività commerciali e delle libere professioni.

FenImprese è presente su tutto il territorio Nazionale con sedi Regionali e sedi Provinciali, con organismi che operano in sinergia per fornire servizi unitari ed eccellenti per tutti gli associati e soprattutto dalla forte esigenza di essere rappresentati presso le istituzioni e di presentare proposte utili al miglioramento delle PMI.

La struttura è a disposizione di tutti gli imprenditori aderenti a cui viene data la possibilità di usufruire dell’attività sindacale e di servizi davvero incisivi, volti alla generazione di vantaggi e risparmi fondamentali per il proprio tessuto produttivo. Per conseguire tali obiettivi è proiettata ad interagire con persone, Enti, Associazioni e Istituzioni adottando le seguenti linee operative:

• Partecipare a tavoli istituzionali su decisioni e tematiche inerenti le PMI del nostro territorio;

• Ampliare le iniziative educative e didattiche;

• Proporsi come luogo di incontri, di aggregazione, di approfondimenti e dibattiti sui temi di attualità;

• Porre particolare attenzione ai problemi della solidarietà, del disagio giovanile e dei diversamente abili;

• Promuovere con continuità ed attenzione iniziative per il tempo libero a carattere culturale, ricreativo e turistico

Per una più approfondita conoscenza dell’ Associazione ( i cui fini sono sempre senza scopo di Lucro), è possibile consultare lo Statuto sul sito web www.fenimprese.com o contattare tel. il numero 3476129517 (Pres. Marco Morano)