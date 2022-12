Fillea Cgil Avellino-Benevento, Massimo Graziano è il nuovo segretario Priorità: combattere il precariato e il lavoro nero

Si è concluso il dodicesimo congresso della FILLEA Cgil Avellino Benevento. La categoria degli edili, legno e manufatti in cemento.

La discussione ha abbracciato i temi, drammatici, dell’attualità connessi ai rischi connessi alla cementificazione selvaggia, all’aumento dei materiali e bonus a rischio.

I delicati territori delle aree interne hanno necessità della manutenzione urbana costante e di sistemazione delle infrastrutture e completamento di quelle in essere.

Assurdo che opere come la lioni Grottaminarda sono 40 anni e ancora non si riesce a completare. Inoltre l’idea che il nuovo governo sembra volere di liberalizzazioni sugli appalti e sub appalti corre il rischio di imbarbarire il settore con grave rischio per la sicurezza e prevenzione con il rischio illegalità e dumping contrattuale.

Combattere il precariato e il lavoro nero, con una sfida alla sindacalizzazione degli impianti fissi sono i passaggi del neo eletto segretario Massimo Graziano. Hanno partecipato ai lavori del congresso il segretario regionale Fillea Enzo Maio, Emanuele Verrocchi Fillea Nazionale e il Segr. Gen. CGIL Avellino Franco Fiordellisi.

Congratulazioni al neo eletto segretario Massimo Graziano e al segretario Generale uscente Toni Di Capua ringraziamenti per il gran lavoro svolto in questi ultimi 9 anni