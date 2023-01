PNRR, le sfide per le aree interne su sanità, istruzione e trasporti La Cgil Avellino rilancia i grandi temi, a cominciare dal lavoro

“Subito un tavolo di partenariato con Comune, Provincia e Regione per capire come spendere al meglio i fondi del Pnrr, occasione da non fallire per lo sviluppo delle aree interne”.

E' il monito che lancia la Cgil. Il congresso provinciale di Avellino è stata l'occasione per rilanciare i grandi temi, a cominciare dal lavoro ma anche le prestazioni e i servizi.

"Nelle aree interne, le disuguaglianze territoriali sono conclamate in tutti i servizi essenziali, sia in termini di prestazioni che di assistenza ai cittadini – spiega il segretario Franco Fiordellisi - Il problema delle aree interne e di un territorio come Avellino, anche rispetto ad un equilibrio con Napoli sugli assi di sviluppo di questa regione, è che non può stare ai margini e credo che il Governo ed il presidente De Luca ne debbano tener conto".

"Il tema centrale è quello delle risorse – aggiunge il segretario Cgil Campania Nicola Ricci - le aree interne hanno bisogno di risorse per sviluppare i grandi assett: sanità, istruzione e soprattutto trasporti".

Il congresso proseguirà anche domani, con il contributo di Andrea Amendola, presidente Ires Campania e Cinzia Massa, segretario regionale Cgil Napoli-Campania. A seguire la votazione dei documenti e degli ordini del giorno e la convocazione dell'assemblea generale della Cgil di Avellino per l'elezione del segretario generale.