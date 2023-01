Depurazione bloccata in Irpinia, l'allarme della Fismic Zaolino: ""La politica è assente e pensa solo a guerre intestine"

La ripresa del sistema industriale della zona del cratere, torna a rischio di chiusura per il nuovo blocco dei depuratori (praticamente fermi) per mancanza di reagenti e delle più elementari norme di sicurezza in cui operano i lavoratori dell'AsiDep.

Domani, annuncia il segretario provinciale della Fismic Giuseppe Zaolino, ci sarà un’assemblea alle ore 10:00 davanti alla sede dell'Asi di Pianodardine.

Siamo di nuovo in emergenza perchè non si riesce a decidere.

La guerra in corso tra Centro-Sinistra e Centro-Destra sul destino di IrpiniAmbiente ha praticamente rallentato il passaggio dei 51 dipendenti dell'AsiDep nella costituente Multiutility.

Non escludiamo nuove iniziative di lotta conclude Zaolino perché la situazione è diventata insostenibile.

L'Asi, la Provincia e l’Ato saranno chiamati in causa e chiederemo alla Prefettura di costituire un tavolo di confronto per chiarire competenze e responsabilità prima che la situazione diventi irrecuperabile