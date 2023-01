Depurazione a IrpiniAmbiente, Pisano: "Bene continuare con gestione pubblica" Il presidente Asi ringrazia Buonopane e l'amministratore della società Crivaro

Il Giudice Delegato ha approvato il piano presentato per l’eventuale affidamento a IrpiniAmbiente Spa della gestione del servizio di depurazione, oggi in capo ad Asidep. I curatori fallimentari del Cgs sono stati autorizzati a proseguire i negoziati con IrpiniAmbiente Spa, la cui manifestazione di interesse ha ottenuto il parere positivo della Curatela.

"Vorrei ringraziare pubblicamente il Presidente della Provincia, Rino Buonopane, e l’ Amministratore di Irpiniambiente, Claudio Crivaro - ha dichiarato il Presidente Pisano - per aver creato le condizioni affinché un settore delicato come quello della depurazione possa continuare ad essere garantito da una gestione pubblica. Ringrazio anche le organizzazioni sindacali per aver condiviso da subito il nostro percorso; ora, con loro, inizia una delicata fase di confronto mirato a definire la posizione dei lavoratori Asidep che hanno acquisito, nel tempo, grande professionalità ed esperienza in un settore di estrema importanza.

Al fine di consentire la ripresa dell’attività degli impianti a pieno regime, l 'Asi ha già presentato una richiesta di finanziamento per l'efficientamento dei depuratori di Valle Ufita e Calaggio, ricadenti in aree Zes, ed entro un anno pubblichera' il bando per l’affidamento della gestione degli impianti. L'appuntamento piu' imminente e' quello in programma giovedì 19 gennaio p.v. quando si terrà, presso la nostra sede, un incontro tra tutte le parti interessate".