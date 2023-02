IIA, la vertenza torna a Roma: il 1 marzo tavolo al Ministero L'obiettivo è pianificare il rilancio della fabbrica

Vertenza Industria Italiana Autobus, c’è uno spiraglio per affrontare le difficoltà che sta vivendo l’azienda di Flumeri. E di oggi infatti la notizia che è stato convocato un incontro per il 1 marzo alle ore 15 presso la Sala Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via Molise a Roma. L’incontro - fanno sapere fonti sindacali - sarà presieduto dal Sottosegretario avvocato Fausta Bergamotto. L’obiettivo è pianificare con i sindacati e i vertici dell’azienda il piano di rilancio industriale per la fabbrica irpina.