IIA, la schiarita è ancora lontana. La FIOM: "Incomprensibile lentezza" L'azienda parla di attività che procedono positivamente ma resta il nodo ricapitalizzazione

Vertenza Industria Italiana Autobus, l'azienda fa sapere che "le attività procedono positivamente, ma l’iter burocratico non si è ancora concluso". Una dichiarazione laconica alla luce della quale assume ancor più importanza il vertice che si terrà mercoledì 1 marzo a Roma, nella Sala Parlamentino del Ministero delle imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno le sigle sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Fismic, l'azienda e il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto. Ma la Fiom Cgil è seriamente preoccupata ed esterna i propri timori con la dichiarazione del segretario irpino Giuseppe Morsa. “Siamo davanti ad una incomprensibile lentezza nell'affrontare questa difficile situazione che rischia di essere determinante per il futuro della IIA. Ci saremmo aspettati una maggiore assunzione di responsabilità da parte di azionisti e Governo".