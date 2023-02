Caos rifiuti, consiglieri Ato all'attacco: "Troppa confusione" Domani conferenza stampa: "i sindaci devono riprendere in mano il processo"

Torna a riunirsi il Consiglio d’ambito dell’Ato rifiuti di Avellino. L’appuntamento è per lunedì 27 febbraio, alle 15 e 30, presso gli uffici di collina Liguorini, con possibilità di partecipare anche da remoto mediante videoconferenza. All’ordine del giorno della seduta, oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’esame e approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2022 e l’anticipazione della tesoreria per l’annualità in corso.

“L’attività – evidenzia il presidente dell’ente Vittorio D’Alessio – prosegue senza soste: se, da un lato, siamo impegnati a favorire, in tempi rapidi, l’acquisizione della gestione delle attività afferenti il ciclo integrato dei rifiuti nei comuni della provincia, dall’altro stiamo definendo tutti gli aspetti burocratici per consentire all’Ato di muoversi lungo un percorso senza ostacoli”.

Ma intanto i cinque consiglieri dell’ente ambito dei rifiuti di Avellino – Pasquale Giuditta, Nicolino Rossi, Antonio Mercogliano, Vito Pelosi e Fabio della Marra Scarpone – hanno indetto in concomitanza con la riunione del consiglio una conferenza stampa per annunciare iniziative in merito. Per i giornalisti appuntamento, domani 27 febbraio 2023, alle ore 15,30 presso la sede dell’Ato a collina Liguorini ad Avellino. “C’è troppa confusione, è ora di voltare pagina. In ballo c’è l’intero sistema della gestione dei rifiuti, servizio nevralgico ed essenziale per i nostri cittadini. I sindaci devono riprendere in mano il processo”.