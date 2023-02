Rifiuti, individuati gli impianti di Irpiniambiente da trasferire all'Ato Buonopane sullo stato di agitazione: "Gli operai non hanno nulla da temere"

Si inasprisce la vertenza Irpiniambiente. Questa mattina ad Avellino consiglio provinciale sull'argomento e all'esterno di Palazzo Caracciolo anche una volante della polizia a testimonianza della tensione che sale.

Il presidente Rizieri Buonopane prova a gettare acqua sul fuoco, a proposito dello stato di agitazione dei lavoratori di Irpiniambiente. "Di questo sono dispiaciuto perché non ci sono reali motivi per una protesta, che in questo fine settimana ha causato dei disservizi in alcuni comuni irpini rispetto alla raccolta dei rifiuti. Il personale è garantito oggi e lo sarà anche domani, non devono essere preoccupati".

Intanto il Consiglio provinciale ha discusso l'Informativa e individuazione della dotazione impiantistica da trasferire per il passaggio degli asset industriali e del personale di Irpiniambiente dalla Provincia all'Ato Rifiuti.

"Abbiamo individuato gli impianti e siamo pronti a trasferirli con l'impegno a gestirli fino a quando l'Ato non individuerà un nuovo soggetto gestore - spiega ancora Buonopane - la Provincia continua il proprio percorso in attesa che l'Ato compia i successivi passaggi".