"Pratola Serra riparte dagli Euro 7 ma Governo in ritardo sulla transizione" Il piano di Stellantis per la fabbrica irpina

"Accordo sul contratto e aumento mensile di 207 euro in 2 anni: Stellantis ha dato un grande segnale, importante anche per lo stabilimento di Pratola Serra, una bella boccata d'ossigeno".

Il segretario Fismic Avellino Giuseppe Zaolino commenta con soddisfazione il rinnovo del contratto di gruppo arrivato in settimana. Nella fabbrica irpina si produrrano i motori euro 7 Evo per un'attività che si avvia a tornare a pieno regime.

Sono stati confermati gli investimenti che porteranno alla produzione del nuovo motore 2.2 Euro 7 Evo, mentre le ultime uscite incentivate e l’immissione di nuova tecnologia porteranno alla piena saturazione degli organici con la previsione produttiva di 630.000 motori anno.

"Se Stellantis fa la sua parte - aggiunge Zaolino - lo stesso non può dirsi della politica che continua ad essere in ritardo sulla transizione ecologica. Il Governo non sta accompagnando il cambiamento ma noi daremo battaglia e andremo in pressing sulla Meloni e sul Ministro Urso perchè non possiamo perdere questa opportunità agganciandoci ai francesi”.