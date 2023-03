"Rifiuti? Il servizio resterà pubblico. Nuova mission per Irpiniambiente" Il presidente Buonopane ottimista sul futuro della partecipata

Futuro di Irpiniambiente, oggi il presidente Rizieri Buonopane in consiglio provinciale ha portato l'ampliamento dell'oggetto sociale di Irpiniambiente.

"L'idea – dichiara Buonopane - è quella di conservare la società per svolgere altre funzioni, legate strettamente ai servizi che va ad erogare la Provincia: manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici scolastici, il controllo delle caldaie, lo sfalcio e tante altre attività".

Sulla vertenza rifiuti ribadisce il suo ottimismo: "Il servizio restera pubblico Non sono preoccupato. Il dato vero è che il Comune capoluogo ha fatto un'altra scelta. Per il resto, sono convinto che la gestione resterà pubblica in ogni caso e, quindi, i dipendenti saranno tutelati. Mi auguro che il parere della Corte dei Conti sia favorevole ma se così non fosse c'è comunque una soluzione".

E infine chiarisce sui costi del passaggio degli asset da Irpiniambiente all'Ato. "La Provincia - precisa ancora il presidente - non ha fatto nessuna offerta concreta all'Ato perché, proprio in quanto non intende fare nessuna speculazione, potrebbe conservare le partite a debito e a credito e trasferire solo il costo dei mezzi, accanto a quello del personale previsto per legge. Quindi, siamo ad una valutazione di 3 milioni e mezzo, perfettamente in linea".