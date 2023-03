Rifiuti, D'Alessio: "Salvo servizio pubblico". Ma Irpiniambiente resta in piedi Ancora incerto il futuro del settore. L'ultima parola spetta ai sindaci

Via libera alla costituzione della nuova società di gestione dei rifiuti, la newco Irpinia Rifiuti Zero ma il futuro del settore resta incerto.

D'Alessio: "Superati i rilievi della Corte dei Conti"

Da una parte c'è l'Ato del presidente Vittorio D'Alessio che giudica superati i rilievi della corte dei conti, dopo il parere negativo, peraltro non vincolante. “La Corte dei Conti ha fatto un solo rilievo sull’affidamento da contrattualizzare entro il 30 marzo e noi riteniamo che, in questa data, andava costituita la società. E’ stata costituita "Irpinia Rifiuti Zero" perciò il nostro percorso, in data 29 marzo, è stato completatto ed abbiamo salvato il servizio pubblico per il ciclo integrato rifiuti in Irpinia".

Buonopane: "Ipotesi Irpiniambiente resta sul tavolo"

Dall'altra parte c'è l'opzione Buonopane che propone ai sindaci di acquisire il 51% di IrpiniAmbiente. “Adesso occorre ripartire. La proposta fatta dalla Provincia e da tanti sindaci rimane sul tavolo. Mi auguro che i toni possano abbassarsi e si possa lavorare insieme in questo percorso per garantire ancora una volta la gestione pubblica, valorizzare IrpiniAmbiente e tutelare i lavoratori".

La palla ora passa ai sindaci

Ora tutto dipende dalla volontà dei sindaci, a cui fa appello anche D'Alessio. “Come ho promesso a tutti i sindaci che, spaventati, mi hanno interpellato in questi giorni per quanto riguarda le voci da mettere in bilancio, sicuramente andremo ad affrontare un tavolo tecnico giuridico e finanziario per valutare le strade che siano più convenienti ai rispettivi comuni e, pertanto, le porte dell’ATO sono aperte al confronto con i primi cittadini, ribadisco con i sindaci.

Finora Irpiniambiente non ha vissuto di finanze pubbliche - conclude D'Alessio - ma di linee di credito di istituti finanziari, e sta continuando l’attività attraverso questa modalità. A tal riguardo, perché non farla seguire anche all’ATO, qualora si trovasse conveniente la strada?".