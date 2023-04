Polo logistico e riassetto rifiuti, Provincia di Avellino in campo Buonopane: "Perdere la piattaforma in Valle Ufita sarebbe danno irreparabile"

A margine del consiglio provinciale sul bilancio di previsione di Palazzo Caracciolo, il presidente Rizieri Buonopane si è soffermato sulla questione del polo logistico di Valle Ufita e sul caos che regna in materia di riassetto dei rifiuti.

“Sul polo logistico in Ufita ha spiegato che “Il consigliere provinciale Franco Di Cecilia, seguito da altri, hanno chiesto la convocazione di un consiglio provinciale ad hoc coinvolgendo diversi livelli istituzionali affinché si faccia massa critica per portare avanti il progetto. Se dovesse venire meno l’idea di questa opera, come sta emergendo e si perdessero i fondi, sarebbe un danno irreparabile per i nostri territori”.

Sull’incontro promosso dai tra i consiglieri regionali e rinviato all’8 maggio, per sbloccare lo stallo nell’affidamento del servizio rifiuti, Buonopane ha aggiunto : “Finalmente insieme alla regione si inizierà a parlare degli aspetti concreti della vicenda e di quale soluzione sia la più praticabile e opportuna per il territorio. Certo, ha concluso - chi si occupa dell’affidamento è l’Ato, la Regione comunque ha un ruolo importante e fara sentire la propria voce”