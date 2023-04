Polo logistico e crisi IIA, la Fismic porta le vertenze irpine a Napoli Una folta delegazione alla festa nazionale del 1° Maggio in piazza Plebiscito

Una folta delegazione della Fismic di Avellino si recherà a Napoli in Piazza del Plebiscito per la festa Nazionale del 1° Maggio organizzato dalla CONFSAL. Porteremo in piazza le preoccupazioni dei lavoratori Irpini dichiara il Segretario Giuseppe Zaolino.

Coinvolgeremo i Segretari Generali di FISMIC Roberto Di Maulo e di CONFSAL Raffaele Margiotta. Lo scippo dei fondi per la piattaforma logistica e la crisi sempre più profonda di IIA, saranno al centro del confronto con i livelli nazionali.

L'Irpinia continua Zaolino rischia di sprofondare in una disfatta economica e sociale dai risvolti preoccupanti anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico.Valle Ufita rischia di diventare un concentrato dell'incapacità politica di programmare lo sviluppo.

Tanti soldi spesi male e senza risultati.L'esempio più eclatante è Industria Italiana Autobus.In tre anni sono stati spesi oltre 100 milioni di denaro pubblico.Si sono alternati nella gestione gruppi dirigenti che allo stato attuale hanno condotto l'azienda in un vicolo cieco.

Senza la piattaforma logistica e con la IIA a forte rischio conclude Zaolino, Valle Ufita può dire addio allo sviluppo promesso e non realizzato