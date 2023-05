Polo logistico Valle Ufita, Fiordellisi: "Il Governo deve garantire i fondi" Il segretario Cgil: "Assurdo pensare al Ponte sullo Stretto e mettere in discussione Valle Ufita"

“C'è l'impegno delle Ferrovie di realizzare la piattaforma logistica in Valle Ufita ma restano ancora tante incognite su come garantire i fondi dell'opera”.

La Cgil di Avellino tuona contro il governo Meloni: “E' assurdo pensare al ponte sullo Stretto, infrastruttura mastodontica dal valore di 15 miliardi e non trovare 60 milioni per il polo logistico. Attendiamo le mosse del Governo. Considerando che riesce a trovare 15 miliardi di euro per il ponte sullo Stretto, senza nessuna opera infrastrutturale intorno, ci chiediamo come non possa riuscire ad immaginare di convalidare i 26 milioni di euro e la parte rimanente degli altri 60 milioni che servono a questo territorio. Il Governo, su questo, deve rispondere".

“Basta con questa contrapposizione Irpinia-Sannio – aggiunge Fiordellisi - Ponte Valentino e Valle Ufita possono e devono essere opere complementari. Ci sono progetti che vanno avanti da anni e io non posso pensare che il nostro territorio sia migliore o peggiore di un altro. Se ci sono le risorse, così come previsto dal PNRR, ben venga. L’importante è che questo non avvenga a discapito dell’Irpinia, che deve rimanere all’interno del PNRR”.