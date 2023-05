CLAB, l’attesa è finita: tutto pronto per la seconda edizione E’ il direttore generale della Capaldo a presentare l'evento in programma il 20 e 21 maggio

E’ il direttore generale della A.Capaldo S.P.A., azienda di riferimento per la distribuzione di articoli di ferramenta e giardinaggio in Italia. Sergio Capaldo, figura apicale della nota azienda irpina, presenta il CLAB, l’atteso evento che si terrà il 20 e il 21 maggio 2023, presso la moderna struttura di Santorelli (Av), la più avanzata e tecnologica del settore.

Fervono i preparativi per la seconda edizione di CLAB. Dopo il successo registrato nel 2019, la A. Capaldo S.P.A. torna con l’importante evento fieristico nei settori “Ferramenta” e “Giardinaggio”.

“Assolutamente. Dopo il grande successo della prima edizione, siamo felici di riunire nuovamente i migliori espositori e professionisti del settore per creare un’esperienza indimenticabile. CLAB, che vuol dire Laboratorio Capaldo per la Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Sperimentazione, si terrà nelle date di sabato 20 e domenica 21 maggio nella nostra sede di Santorelli, Avellino. L’evento è stato progettato per offrire una piattaforma unica di networking, scambio di conoscenze e opportunità commerciali nel settore. Con un ampio spettro di espositori, provenienti da diverse regioni italiane, CLAB offrirà una panoramica completa delle ultime tendenze, tecnologie e soluzioni innovative. Vuole essere un’opportunità di incontro e confronto con i nostri fornitori, partner e clienti”.

Un ambiente coinvolgente ed entusiasmante che consentirà ai partecipanti di scoprire nuovi prodotti, ma soprattutto stabilire importanti connessioni commerciali…

“La nostra missione è quella di fornire un ambiente stimolante ed interattivo che consenta ai partecipanti di avere un rapporto ravvicinato con tecnologie e design innovativi in termini di efficienza e produttività. Saranno presenti sia aziende leader del settore che startup promettenti, che presenteranno le loro soluzioni più recenti e forniranno informazioni preziose sulle tendenze del futuro. L’evento includerà anche dimostrazioni dal vivo che offriranno ai partecipanti l’opportunità di sperimentare le ultime innovazioni. CLAB è un’occasione unica per stabilire contatti commerciali e importanti connessioni in termini di operosità ed attività”.

Dottor Capaldo, saranno 178, quest’anno, le aziende espositrici che parteciperanno all’evento che si svolgerà su una superficie di oltre 11.000 mq. Tra gli obiettivi, principalmente quello di superare i numeri già notevoli del 2019?

“Certamente, la scorsa edizione abbiamo ospitato 172 espositori e registrato 7000 visitatori, di cui 2000 punti vendita, raccogliendo 8000 ordini. Numeri davvero importanti che per questa seconda edizione contiamo di superare. Quest’anno gli espositori sono saliti a 178, avremmo potuto allargarci ancora, ma il layout non ce lo consente volendolo fare a casa nostra”.

CLAB avrà un impatto positivo anche sulla crescita economica locale…

“CLAB sarà un’ottima occasione per incentivare l’economia territoriale. L’evento, senza dubbio, stimolerà l’indotto turistico, poiché le persone prenoteranno hotel, noleggeranno auto e mangeranno nei ristoranti locali. Sarà una buona opportunità per il sistema economico di diverse attività della nostra provincia. L’evento si propone di mettere in evidenza l’importanza dell’economia territoriale e di promuovere le imprese locali, naturali e culturali. I partecipanti potranno scoprire le bellezze della nostra terra e scoprire eccellenze e prelibatezze locali”.

Possiamo anticipare qualche novità legata all’evento?

“Qualche sorpresa la sveliamo. Considerato il successo ottenuto nella prima edizione, riproporremo premi ad estrazione sugli ordini effettuati, così come anche gli sponsor ne metteranno a disposizione degli altri. La A.Capaldo S.p.A. metterà in palio addirittura un’automobile ibrida. Questa è la prima novità imperdibile. Poi ce ne saranno tante altre che ruoteranno intorno ai tre pilastri dell’evento: #social, #digitale e #sostenibile”.

Perché CLAB sarà una fiera sostenibile…

“Sì, sarà un evento sostenibile, organizzato con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale e creando uno spazio più salutare per i partecipanti e con workshop a tema per i più piccoli”.

Una fiera dove oltre al business non mancherà il divertimento…

“La formula vincente del “business and pleasure” del 2019 non si cambia, quindi affari interessanti ma anche svago e divertimento. I partecipanti potranno apprezzare le prelibatezze irpine del FoodLab, curato da “The Rag”, l’animazione di alcuni comici affermati, sia a livello nazionale sia a livello locale, che allieteranno l’atmosfera e l’energia, e un’area giochi dedicata ai bambini”.

Concludiamo con i ringraziamenti…

“E’ doveroso, da parte nostra, ringraziare il Comune di Avellino per la disponibilità, l’AIR Campania per l’eccellente servizio di navette che fornirà durante l’evento. Ed ancora, il Consorzio ASI di Avellino che ci garantisce una buona rete di infrastrutture ed un articolato e soddisfacente sistema di servizi”.