Gruppo Capaldo, boom di visitatori alla seconda edizione del CLAB Oltre 10mila visitatori alla fiera ad Avellino dedicata a ferramenta e giardinaggio

Si è chiusa con grande successo la 2° edizione del CLAB, evento fieristico promosso dalla A. Capaldo S.p.A., il 20 e il 21 maggio nella moderna e tecnologica struttura di Santorelli, Avellino.

La fiera ha registrato una grande partecipazione di visitatori, oltre 10mila, che hanno avuto modo di scoprire le ultime novità e tendenze nel settore della “Ferramenta” e del “Giardinaggio” ed incontrare espositori provenienti da diverse parti d’Italia.

“Il successo di questa edizione è la dimostrazione dell’importanza del settore e del ruolo chiave che svolge nella crescita economica del nostro paese” afferma il direttore generale della Capaldo S.p.A. Sergio Capaldo.

“Siamo orgogliosi di aver offerto una piattaforma per la promozione degli espositori e per la connessione tra grossisti e fornitori. CLAB è stata anche l’occasione per la presentazione di numerose novità e innovazioni nel settore, con la partecipazione di leader del mercato e rappresentanti a livello nazionale”.

178 aziende espositrici e importanti relazioni di business: “Abbiamo avuto modo di scambiare idee, esperienze e contatti, e siamo sicuri che tali relazioni porteranno a nuove opportunità di sviluppo per la nostra azienda e per i 178 espositori coinvolti nella fiera” – continua il dirigente irpino.

Ancora vincente la formula del “business and pleasure”: “Anche per questa seconda edizione siamo riusciti a combinare business e piacere. Unire gli affari allo svago offre ai partecipanti l’opportunità di godere di un’atmosfera piacevole e divertente. Spiritoso e coinvolgente l’intrattenimento di Rosalia Porcaro, Francesco Cicchella e I Ditelo voi, oltre alle ottime proposte culinarie del FoodLab, a cura di “The Rag””.

Il massimo dirigente della A. Capaldo S.p.A., infine, porge dei ringraziamenti: “E’ doveroso, da parte nostra, ringraziare il Comune di Avellino per la disponibilità e la possibilità, l’AIR Campania per l’eccellente servizio di navette che ha fornito durante l’evento e il Consorzio ASI di Avellino che ha contribuito a garantire una buona rete di infrastrutture ed un articolato sistema di servizi”.