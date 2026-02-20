"Ciao Generoso, esempio illuminato e rigoroso del diritto" Il cordoglio di Fratelli d'Italia

“Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino – a nome del presidente Ines Fruncillo – esprime il più profondo e commosso cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Generoso Benigni, figura eminente del foro irpino e protagonista autorevole della vita civile e politica della nostra comunità. Con la sua dipartita, Avellino perde non soltanto un giurista di spessore professionale, ma un uomo di pensiero, un interprete rigoroso del diritto, un riferimento saldo e coerente nel dibattito pubblico cittadino. L’avv. Benigni ha incarnato, lungo l’intero arco della sua esistenza, un’idea alta e nobile dell’impegno forense e civile, coniugando competenza tecnica, passione culturale e profondo senso delle istituzioni”.

Eleganza e autorevolezza

“Professionista stimato e maestro per generazioni di colleghi, ha saputo esercitare l’arte della parola con misura, eleganza e autorevolezza, sempre nel solco di una visione liberale e garantista del diritto. Nel contempo, la sua partecipazione alla vita politica e amministrativa della città è stata animata da spirito di servizio, rigore morale e autentica dedizione al bene comune, contribuendo in maniera significativa alle dinamiche istituzionali del nostro territorio”.

La coerenza

“La sua figura resterà esempio di coerenza, di libertà intellettuale e di profonda umanità, poiché ha rappresentato un presidio di equilibrio, di competenza e di passione civile, qualità che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia recente di Avellino. Ai familiari, agli amici, ai colleghi del foro e a quanti ne hanno condiviso il cammino umano e professionale, giungano le più sentite condoglianze del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia – Avellino, che si stringe con partecipazione al loro dolore”.