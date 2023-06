Amministrative, Pizza: "Festa figlio degenere, Avellino non è più capoluogo" Il centrosinistra si riorganizza verso il 2024

Il centrosinistra si riorganizza in vista delle amministrative in programma ad Avellino tra un anno. Sei sigle, Pd 5 Stelle, Sipuò, Sinistra italiana, Avellino Prende Parte e Controvento, insieme per riprendersi la città e contrapporsi al centrodestra e al civismo mascherato di Festa. “Dal sindaco in questi anni solo aperitivi festicciole e annunci ma la realtà è che Avellino ha perso il suo ruolo di capoluogo, tutti gli investimenti e la centralità si stanno spostando altrove - dichiara il segretario provinciale Pd Nello Pizza - La città è in preda al non-governo come un figlio degenere che sperpera la dote di famiglia mentre gli altri lavorano. Tanto fumo e poco arrosto, la nostra opzione invece è quella di un campo aperto più che largo, ad una società civile vera. Con competenze e conoscenze che una sola persona non può avere, secondo il modello accentratore di Festa. Siamo una squadra forte e credibile, ci contrapponiamo a una politica fatta solo di feste e aperitivi”.