Stellantis, Spera Ugl: "L’automotive verso il giusto rilancio made in Italy" Incontro proficuo nella direzione ottimale per l’accordo di transizione

“E’ ciò che auspicavamo, aspettavamo una spinta del Governo con Tavares. L’accordo con Stellantis, annunciato oggi dal ministro Urso, è un’ottima notizia per il made in Italy e per il consolidamento dello storico legame tra il marchio Fiat e l’Italia. Noi come Ugl riteniamo di essere adesso sulla buona strada, l’incontro proficuo tra governo e Stellantis va nella direzione ottimale per l’accordo di transizione”.

Lo riferisce Antonio Spera, segretario nazionale dell’Ugl metalmeccanici dopo l’incontro tra il Mimit e l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares.

“Riteniamo che gli obiettivi dell’accordo, che verrà stipulato entro fine mese, devono andare nella consolidata direzione dell’aumentare i livelli produttivi, ampliare la gamma dei modelli, investire su ricerca e innovazione. Il tutto, a tutela dell’occupazione e dell’intera filiera del settore. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato stamattina a Palazzo Piacentini l'amministratore delegato di Stellantis Tavares e noi Ugl siamo in sintonia nel condividere la necessità di invertire da subito il trend produttivo negativo degli ultimi venti anni, sulla base anche del confronto con le parti sociali e produttive e con le Regioni sede di stabilimenti di Stellantis, nel quale si indicano obiettivi e modalità per aumentare i livelli produttivi, ampliare la gamma dei modelli, investire su ricerca e innovazione, a tutela della occupazione e della intera filiera del settore.

Uno dei primi tasselli importanti è che nel sito di Melfi che dimostra l’attenzione di Stellantis sul territorio lucano. Se c’è la volontà politica anche le situazioni più complicate possono risolversi. Per questo siamo molto soddisfatti dell’accordo che il ministro Urso ha trovato con l’amministratore delegato di Stellantis. Ricordiamo – aggiunge Spera – che l’automotive è un settore troppo importante, dà occupazione a troppi lavoratori e lavoratrici, anche dell’indotto, perché possa essere ridimensionato.

Si giunga subito all’annunciato ‘accordo di transizione’ nel quadro di una rinnovata politica industriale europea che dovrà tutelare la produzione e l'occupazione interna dove – conclude Spera – come Ugl Metalmeccanici, siamo convinti che l'Italia, possa nuovamente affermarsi e consolidare, nel nuovo contesto globale, la sua produzione industriale orgoglio del Made in Italy”.