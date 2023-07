Asidep, fumata nera in Prefettura: assente la Curatela fallimentare Palazzo di Governo lavora per scongiurare l'esito negativo della vertenza depurazione in Irpinia

Si è svolto nel pomeriggio odierno, presso questa Prefettura, un nuovo incontro avente ad oggetto le note problematiche dei lavoratori dell’ASIDEP.

Vi hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle maestranze, anche i vertici dell’Amministrazione provinciale, di ASI, ASIDEP ed IrpiniAmbiente.

Le rappresentanze sindacali, nel ribadire le proprie preoccupazioni per il futuro del comparto della depurazione e per le prospettive occupazionali dei 56 lavoratori tuttora in capo all’ ASIDEP, hanno chiesto aggiornamenti sugli effettivi sviluppi della procedura che l’ASI sta portando avanti per l’individuazione di un soggetto pubblico o privato, interessato a rilevare il servizio depurativo, anche a fronte di una possibile rimodulazione contrattuale. Hanno anche rimarcato l’assenza dei Curatori fallimentari del Consorzio CGS che, seppure invitati, hanno rappresentato la disponibilità per una prossima riunione soltanto all’esito dell’esame del provvedimento adottato dal Giudice delegato. Si è fatto anche riferimento ad una possibile ipotesi di subentro da sottoporre all’Alto Calore Servizi, nell’ambito complessivo del servizio idrico integrato.

La Prefettura, che nel corso di tutti questi mesi ha sempre tenuto alta l’attenzione sulla vertenza per cercare di favorire il dialogo ed il confronto per una soluzione positiva della problematica ,ha sottolineato ancora una volta la necessità di una proposta concreta da parte dell’ ASI per tendere a salvaguardare, da un lato, un comparto a servizio di un importante contesto industriale e, dall’altro, i livelli occupazionali.

In ogni caso si è condivisa l’esigenza di riconvocare le parti alla presenza della Curatela fallimentare per offrire un’ ulteriore occasione di valutare una possibile strategia ancora perseguibile per evitare l’esito negativo della vertenza.