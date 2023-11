Irpiniambiente, trattativa e disagi: Lavoratori stremati dalla paura del futuro In una nota le riflessioni dei lavoratori: ci scusiamo per i disagi

"La società Irpiniambiente intende inoltrare le proprie scuse agli utenti ed alle amministrazioni servite per i recenti disagi e disservizi occorsi nella raccolta dei rifiuti. La società ritiene che sia fondamentale comunicare le ragioni di questi ritardi e delle difficoltà incontrate, al fine di garantire la massima trasparenza e comprensione.

Irpiniambiente si trova nel mezzo di una bufera determinata da una transizione che è resa muscolare e non fluida da soggetti terzi. La stessa, attraverso il proprio management, è impegnata incessantemente per garantire anzitutto la tutela delle maestranze e, in modo non secondario, per assicurare la continuità dei servizi, in questo momento di sofferenza per assenze massicce dei lavoratori, probabilmente impauriti per le incertezze che vedono addensarsi sul proprio futuro

La scarsa cooperazione tra i soggetti che dovrebbero usare correttezza e lealtà nello svolgimento delle trattative si sta, purtroppo, riverberando solo sulle comunità.

IRPINIAMBIENTE, a questo proposito, ribadisce il massimo impegno, unito a massimo rigore, nella gestione delle risorse e dei servizi da erogarsi in modo efficiente ed ecologicamente responsabile, auspicando il rientro alla normalità nel minor tempo possibile.". Così i referenti categoria