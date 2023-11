Silvio Sarno neo presidente ANCE Avellino, domani la conferenza stampa Appuntamento alle 10 presso la sede dei costruttori

A seguito dell'assemblea dello scorso 25 novembre, il neo presidente dell'ANCE Avellino Silvio Sarno si presenterà con una conferenza stampa indetta per domani, martedì 28 novembre, alle ore 10 presso la sede dell'associazione dei costruttori irpini in via Palatucci.