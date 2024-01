Asidep, impianti fermi e rischio bomba ecologica: "La politica ci ignora" Oggi nuovo incontro dopo mezzogiorno davanti i cancelli della ditta

Nono giorno di sciopero per i lavoratori Asidep, alle prese da mesi con una dura vertenza. Stipendi arretrati, incertezze sul futuro e i lavoratori incrociano le braccia ormai da dieci giorni. Oggi nuovo incontro davanti l'azienda con i vertici dei sindacati provinciali. Intanto ieri Carabinieri del Noe e esperti Arpac hanno effettuato una ispezione nel depuratore di Manocalzati. Fermi tutti gli impianti di depurazione in Irpinia e si rischia una bomba ecologica. "Siamo persone responsabili - spiega Maria Mottola Rsu Uil Asidep -. Se siamo arrivati a bloccare gli impianti è accaduto per l'esasperazione di mesi trascorsi nel limbo, tra attese, speranze e promesse disattese. Il tutto in un clima di generale disinteresse dei sindaci. Solo il primo cittadino di Nusco, Antonio Iuliano, ha mostrato interesse per la nostra situazione. Oggi parleremo con i vertici sindacati e ci aspettiamo risposte da prefetto, istituzioni e politica".