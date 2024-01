Asidep, fumata nera all'assemblea: "Lo sciopero continua ad oltranza" Oggi l'assemblea con i sindacati provinciali

Si è appena conclusa l’assemblea dei lavoratori dell’Asidep presso l’ASI di Avellino, dove è stato fatto un esame della vertenza insieme ai segretari provinciali.

L’Assemblea all’unanimità ha deciso di continuare lo stato di agitazione e lo sciopero ad oltranza in quanto mancano le rassicurazioni in merito alla salvaguardia occupazionale e al pagamento delle mensilità arretrate. Il sindacato ed i lavoratori chiedono un tavolo urgente presso la Prefettura di Avellino con la presenza della regione Campania, per provare a definire un’intesa che assicuri il servizio di depurazione ad una società pubblica così come concordato il 15 novembre al tavolo prefettizio. Si chiede sulla scorta di quanto già definito al presidente Pisano di favorire un percorso per l’affidamento del servizio ad Irpiniambiente, per evitare che soggetti privati, magari non affidabili possano aggiudicarsi un servizio così delicato come quello della depurazione.