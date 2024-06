Responsabile unico per Industria-Commercio-Servizi: Zaolino per l'Irpinia In provincia di Avellino sarà Giuseppe Zaolino il primo segretario a interpretare questa riforma

L'assemblea nazionale dei delegati tenuta a Tivoli (Roma) il 28/29/ 30 maggio ha varato una importante riforma del mondo sindacale. Ci sarà un solo responsabile nella rappresentanza di Industria/Commercio/Servizi. Fismic e Filcom insieme per rappresentare una vasta fetta del mondo del lavoro.

In provincia di Avellino sarà Giuseppe Zaolino il primo segretario generale a interpretare questa riforma della rappresentanza. Ringrazio il segretario nazionale Roberto Di Maulo per la fiducia accordatami e sono pronto per questa nuova sfida. In Irpinia dichiara Zaolino siamo diventati una SUPER CORAZZARA, grazie alla credibilità e alla competenza. Il sindacato che rappresentiamo è lontano dai partiti e dalla politica, incapace di dare risposte ai cittadini. Nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro ci rappresentano delegati all'altezza del compito. Questa novità organizzativa, continua Zaolino, può essere il preludio per aprire un dibattito nel mondo sindacale autonomo e confederale sulla necessità di arrivare ad un unico contratto nazionale dell'Industria. La frammentazione dei partiti politici e del mondo sindacale ha già procurato tanti danni ai cittadini e ai lavoratori italiani. Se la gente non va a votare e cala il numero di iscritti al sindacato è perché negli ultimi anni la sfiducia nella rappresentanza è aumentata. Noi vogliamo invertire questa tendenza e provare a rilanciare un modello di sindacato nuovo e utile per i lavoratori che rappresentiamo.