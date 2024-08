Industria Italiana Autobus, il Pd presenta un'interrogazione parlamentare Quali iniziative il governo sta attuando per tutelare Industria Italiana Autobus

Il gruppo del Partito democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per sapere quali iniziative il governo sta attuando per tutelare Industria Italiana Autobus, presidio industriale di grande valore strategico per il paese con gli stabilimenti di Bologna e Flumeri (AV).

L'interrogazione parlamentare, promossa dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, e firmata dai democratici Andrea De Maria, Piero De Luca e dalla capogruppo dem a Montecitorio, Chiara Braga, esprime "rilevanti preoccupazioni sull'efficacia e sulla credibilità delle decisioni assunte dal Ministro Urso, legate anche alle effettive competenze nel settore dell'acquirente individuato".

"Peraltro -sottolineano i democratici- nella giornata del 2 agosto la nuova proprietà di Industria Italiana Autobus ha formalmente avviato la procedura per il trasferimento a Flumeri dei 77 lavoratori dello stabilimento di Bologna, premessa evidente di un processo di smantellamento del presidio produttivo. Anche se la procedura di trasferimento è stata annullata dopo alcune ore dalla propietà, a seguito delle iniziative assunte dalle Organizzazioni Sindacali, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Città Metropolitana di Bologna, si è trattato di un segnale estremamente preoccupante e che conferma le criticità che erano state già denunciate in Parlamento dal Pd". "Da qui - si conclude - la richiesta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy di chiarire in parlamento le iniziative assunte per garantire la continuità di Industria Italiana Autobus, che risultano messe già in discussione dalla nuova proprietà".