Vertenza Asidep, il presidente dell'Asi: situazione finanziaria complicata Questa mattina i sindacati a confronto con il prefetto Riflesso

Vertenza Asidep, nuovo incontro in prefettura tra i sindacati e il prefetto Rossana Riflesso. Al centro del confronto i ritardi degli stipendi dei dipendenti e la situazione finanziaria che il consorzio Asi sta affrontando. Il presidente del consorzio, Pasquale Pisano ha sottolineato: “La condizione finanziaria del consorzio è difficile e complicata”. Tra i fattori che hanno contribuito a questa crisi, Pisano ha citato i ritardi da parte delle aziende nel pagamento delle fatture per i servizi erogati dal consorzio. A questi si è aggiunto un ulteriore ostacolo: "Un'importante operazione di compravendita, nella quale avevamo scelto dei terreni, è saltata a causa di un inconveniente tecnico", ha spiegato Pisano, evidenziando come questo imprevisto abbia aggravato ulteriormente la situazione finanziaria dell'ente.