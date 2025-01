Cirielli: "Menarini Bus simbolo eccellenza italiana" "Il governo dei fatti sostiene l’industria nazionale"

"È encomiabile l’impegno del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per il sostegno e il rilancio della Menarini Bus, storica eccellenza dell'industria italiana. L’azienda è un pilastro dell’automotive italiano; è sinonimo di qualità e innovazione".

Lo ha dichiarato il deputato Edmondo Cirielli, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione Internazionale.

"Il governo sta dimostrando con i fatti la forte determinazione per il rilancio dell'intero tessuto industriale anche attraverso la valorizzazione delle realtà produttive strategiche per il Paese. È un approccio concreto che garantisce nuove opportunità occupazionali, rafforza la competitività delle imprese e proietta il made in Italy verso il futuro", ha aggiunto Cirielli.

"Come deputato eletto anche in Irpinia, sono orgoglioso di sostenere la realtà industriale di Flumeri che continua a essere un punto di riferimento per il territorio e per l’intera filiera nazionale.

Menarini Bus incarna al meglio i valori della tradizione produttiva italiana, oggi più che mai meritevole di sostegno e investimenti strategici”, ha concluso il vice Ministro