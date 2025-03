Chiusura Arcelormittal, "E' un terremoto sociale, uno sfregio all'Irpinia" La solidarietà delle Acli

Le Acli irpine esprimono la loro solidarietà, la vicinanza e il loro sostegno ai dipendenti dello stabilimento Arcelormittal di Luogosano che dal prossimo luglio potrebbero trovarsi senza lavoro a causa di una inopinata ed improvvisa chiusura.

“Auspichiamo una retromarcia dell’Azienda, confidando in un proficuo dialogo tra i lavoratori, i Sindacati, l’Azienda e le Istituzioni per adottare soluzioni in grado di scongiurare i minacciati licenziamenti e, se del caso, adottare adeguate misure di riconversione e protezione dei livelli occupazionali”. In una Irpinia dal tessuto socio-economico già profondamente fragile, caratterizzato da precariato, disoccupazione e spopolamento, questa Provincia non può subire ulteriori oltraggi e sfregi che avrebbero conseguenze tragiche per i lavoratori, per l’indotto e per le famiglie.