ArcelorMittal, Buonopane: aree interne crisi che avanza, serve piano industriale Il presidente della Provincia: vicini ai lavoratori

"Ieri mattina consiglio provinciale straordinario accanto ai lavoratori della Arcelor Mittal, nell’area industriale di San Mango - Luogosano. Ennesima vertenza che sta mettendo a rischio il futuro lavorativo di 70 dipendenti e di altrettante famiglie.

Credo non sia più rinviabile, da parte di tutti, una seria riflessione sul futuro dell’industria delle aree interne. C’è bisogno di un lavoro comune per “ricostruire” un nuovo modello di sviluppo possibile per il nostro territorio ". Così Rizieri Buonopane presidente della Provincia di Avellino. La prossima settimana, il 27 marzo, ci sarà un nuovo tavolo in prefettura sul tema tra proprietà dell'Arcelor Mittal, sindacati e istituzioni. "Ringrazio il prefetto - ha spiegato Buonopane - per essersi subito impegnata per attivare e aprire un tavolo, ma credo serva una seria riflessione sul futuro delle industrie in Irpinia. La vertenza ArcelorMittal non è la prima nella nostra terra e, temo, non sarà neanche l'ultima. E' tempo di impostare una serie strategia. Siamo al fianco di questi lavoratori, che da un giorno all'altro si sono visti senza futuro".