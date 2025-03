Crisi Denso: 20 milioni di investimenti per l'ammodernamento tecnologico Ci saranno ancora 2 anni di sacrifici e di preoccupazioni, poi il definitivo superamento della crisi

Si è tenuta questa mattina presso la Confindustria di Avellino, la riunione chiesta dalle segreterie provinciali di Fim- Fismic-Uglm e le rispettive RSU della Denso di Pianodardine per affrontare la crisi produttiva e occupazionale della fabbrica più grande del nucleo industriale di Avellino.

Alla riunione ha partecipato la Direzione Nazionale della Denso Thermal System ed è stato sottoscritto un accordo quadro a cui hanno aderito anche le due organizzazioni sindacali (Uilm e Fiom) che avevano scioperato pochi giorni fa.

20 milioni di investimenti per l'ammodernamento tecnologico ed il prolungamento degli ammortizzatori sociali insieme all'incentivo all'esodo per affrontare la crisi e gestire gli esuberi.

Ci saranno ancora due anni di sacrifici e di preoccupazioni, prima del definitivo superamento della crisi dell'Automotive dichiarano i segretari provinciali Zaolino, Galano e Iacovacci.

Abbiamo evitato una deriva pericolosa, con relative strumentalizzazioni che potevano avvelenare il clima interno alla fabbrica.

Salutiamo con piacere l'adesione all'accordo di Fiom e Uilm perché in questa fase non possiamo permetterci divisioni o distinguo.

La crisi l’affrontiamo insieme. I fatti singoli vanno affrontati in nelle sedi opportune. In tempi di vacche magre l'importante è mettere in sicurezza la fabbrica e difendere i livelli occupazionali.