Taglio del nastro per la 46esima edizione della Fiera di Venticano Occasione per rafforzare i legami tra le imprese presenti ed i visitatori

Taglio del nastro, questa mattina, per la 46esima edizione della Fiera di Venticano, una delle vetrine più importanti del mezzogiorno d’Italia.

“È stata l’inaugurazione più sobria e composta che io ricordi – ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Daniel Panella – in segno di rispetto per la recente scomparsa del Santo Padre Francesco anche se l’entusiasmo e, aggiungo, l’orgoglio di presentare una programmazione così ricca e variegata, sono quelli di sempre.

Sarà per tutti una bella fiera, ne sono certo – ha aggiunto il Presidente -, l’ennesima occasione per rafforzare i legami tra le imprese presenti ed i visitatori. Per costruire – ha concluso - nuove relazioni e nuove opportunità.

Dopo il taglio del nastro, presenti un migliaio di persone e varie autorità, il Sindaco di Venticano Arturo Caprio ha rivolto un appello ai politici. Senza il vostro aiuto - ha dichiarato il primo cittadino – l’area fieristica non avrà lunga vita. Dobbiamo impegnarci sempre di più e tutti insieme - ha continuato Caprio – per rilanciare questo quartiere fieristico che va migliorato e ristrutturato per ospitare più manifestazioni. L’idea di questa Amministrazione – ha concluso, rivolgendosi agli oltre trenta sindaci presenti – è quella di mettere l’Area fieristica a disposizione dei comuni irpini e delle rispettive comunità".