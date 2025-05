Vertenza Galleria Monte Pergola: "15 lavoratori fermi e senza stipendio" Incontro con il sottosegretario di Stato alle Infrastrutture, Tullio Ferrante

Le sigle sindacali hanno raggiunto il congresso cittadino di Forza Italia ad Avellino per la vertenza relativa ai 15 lavoratori fuori dal nuovo progetto del cantiere della Galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. "Quindici lavoratori dell'ex impresa non sono passati alla nuova. Avevamo chiesto ad ANAS di fare il passaggio con i dovuti riferimenti in Prefettura, ma non si è ancora concretizzato nulla. - ha affermato Giovanni Lo Russo, segretario provinciale Filca Cisl IrpiniaSannio - Questi quindici lavoratori sono senza retribuzione da marzo. Avevamo chiesto ad ANAS di pagare le retribuzioni e qui ad Avellino non l'hanno fatto. L'hanno fatto in altri cantieri. Siamo qui per la presenza del sottosegretario Tullio Ferrante e abbiamo chiesto di provvedere con ANAS. Sono lavoratori che devono essere considerati. Chiediamo ad ANAS il pagamento diretto delle retribuzioni, come fatto su altri cantieri, e la riassunzione con la nuova impresa".

"Chiediamo la retribuzione e la riassunzione"

"Abbiamo incontrato Ferrante con i lavoratori. Abbiamo presentato il problema. Venne alla galleria per la ripresa delle attività lavorative. - ha aggiunto Carmine Piemonte, segretario Feneal Uil di Avellino - Abbiamo denunciato il problema dei quindici lavoratori che sono senza stipendio e senza lavoro. Ci ha rassicurato che nella prossima settimana interverrà attraverso ANAS per capire questa dinamica e questo problema, per capire come mai questi lavoratori sono rimasti fuori. Abbiamo richiesto urgentemente una convocazione in Prefettura, dove c'è un tavolo aperto per questa vertenza. Attendiamo comunicazione dalla Prefettura. Abbiamo quindici famiglie in mezzo alla strada senza stipendio da mesi. Intraprenderemo nel caso altre iniziative per il riconoscimento di questi lavoratori, impegnati da tre anni in quella galleria. Non si comprende perché non possano essere riassunti".