Fenimprese Avellino: "Tre anni di successi sul territorio" All'assemblea triennale hanno preso parte anche i consiglieri regionali Ciampi e Petitto

Assemblea triennale per Fenimprese Avellino. Al centro del convegno il territorio e l'impresa con l'obiettivo dell'equilibrio tra sviluppo, risorse e responsabilità. Hanno preso parte all'evento i consiglieri regionali Vincenzo Ciampi e Livio Petitto e il consigliere comunale Fabio Liberale. "È una grande soddisfazione e siamo riusciti a costruire una grande squadra sostenuta da una grande famiglia. - ha affermato Marco Morano, presidente di Fenimprese Avellino - Il presidente Mancuso è attento a tutti i territori. Il direttivo nazionale è al nostro fianco sotto tutti i punti di vista. Fenimprese sta diventando una grande realtà. La crescita è stata esponenziale. Sempre più imprenditori si fidano della nostra passione accompagnandoli senza secondi fini. Vogliamo cercare di far conoscere il territorio di Avellino in italia e anche oltre per le ottime caratteristiche che può proporre, per le grandi imprese, per grandi cervelli".

"Vogliamo essere sempre più un punto di riferimento"

"Il territorio è una risorsa speciale. Festeggiamo con Fenimprese Avellino tre anni, tre anni di risultati conseguiti con la voglia di fare e la passione che il presidente Morano ha messo in campo con tutto il suo gruppo. - ha spiegato Luca Mancuso, presidente nazionale di Fenimprese - Siamo soddisfatti di quanto fatto, continueremo così e voglio fare i complimenti a Marco Morano e a Viviana Cerullo sul piano personale e professionale perché nel territorio ha divulgato la voglia di fare, sana e leale, nei confronti degli imprenditori. Insieme stanno ottenendo risultati incredibili sul territorio. La prospettiva è quella di ottenere la leadership, diventare un punto di riferimento sempre più forte. Tante aziende si avvicinano e siamo soddisfatti di aver creato un corner che offre ascolto e risposte agli imprenditori".

"Essere davvero sul territorio è decisivo"

"Celebriamo tre anni di successi con un team che si è speso sul territorio per le imprese. - ha aggiunto Simone Razionale, coordinatore Fenimprese - Alle imprese locali serve una risposta, una tutela amministrativa, burocratica e, quindi, cerchiamo di dare appoggio. Sul territorio la sede di Avellino si è spesa al fianco delle imprese. Diamo molte soluzioni e questo ci fa crescere".