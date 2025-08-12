Avellino, conti in rosso: il commissario taglia per 1 milione e 600mila euro Il piano di contenimento della spesa

Austerity e contenimento della spesa. Stamane il commissario prefettizio del comune di Avellino Perrotta ha firmato tre nuove delibere, che attuano tagli trasversali per un milione e seicentomila euro.

Il rendiconto previsionale di aprile è stato riletto e sforbiciato. Previsti interventi di manutenzione ridotti al minimo, posizioni organizzative cancellate, indennità alleggerite, e un dirigente assunto con l’ex articolo 110 liberato dall'incarico. Garantiti servizi essanziali e anche il Ferragosto avellinese perde luminarie, concertone e fuochi d’artificio. Colpo di scure anche sulla stagione del “Carlo Gesualdo” dimezzata nell'investimento per 250mila euro coperti dai fondi regionali POC.