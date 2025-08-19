Fna Provinciale Avellino, un corso nel nome di Serchio L'iniziativa

Nasce nella provincia di Avellino il Corso di Formazione Patronato, CAF e Politiche Attive in memoria di Giuseppe Sierchio. Un’iniziativa formativa per sviluppare competenze nell’assistenza fiscale, previdenziale e nell’orientamento al lavoro

"Come Fna Provinciale Avellino siamo molto orgogliosi di annunciare la nascita di un nuovo corso di formazione dedicato ai servizi di Patronato, CAF e Politiche Attive, che si terrà nell’ambito della provincia di Avellino. Questo percorso formativo, unico nel suo genere, è realizzato in onore e in memoria di Giuseppe Sierchio, figura di riferimento per il suo impegno politico e sociale sul territorio - spiega la direzione -".

Obiettivi del corso

Il corso mira a: Fornire conoscenze specialistiche sull’assistenza fiscale e previdenziale; Offrire strumenti pratici per supportare i cittadini nei loro diritti; Offrire servizi di informazione, orientamento e supporto nel mondo del lavoro; Promuovere il ricordo e l’impegno di Giuseppe Sierchio. Durante il corso saranno approfonditi temi chiave come:Servizi di Patronato: assistenza pensionistica, invalidità, disoccupazione;Servizi CAF: dichiarazioni fiscali, modelli 730, ISEE;Normative aggiornate: con focus sugli ultimi sviluppi legislativi;Servizi di orientamento: strumenti e strategie per l’informazione e l’orientamento al lavoro.

Un corso aperto a tutti: iscrizioni gratuite e posti limitati La partecipazione al corso è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Il termine ultimo per iscriversi è fissato al 30 settembre 2025.

Come iscriversi

Iscriversi è semplice e veloce. Basta visitare www.fnaprovincialeavellino.it e compilare il modulo di contatto per il corso di formazione.





