«De Mita e De Luca non si sono incontrati ai miei 50 anni» Il post di Petracca risponde alle polemiche sul presunto incontro al party

De Luca e De Mita non si incontrarono alla festa di compleanno di Maurizio Petracca, dunque non concordarono in quella sede la candidatura di Giuseppe De Mita jr nell'alleanza Pd. Lo spiega Maurizio Petracca in un post su facebook in cui lo stesso documenta come i due, di fatto, non si sarebbero neanche incontrati.

Lo stesso consigliere regionale decide di fare chiarezza sul pranzo di sabato in suo onore, su cui erano state avanzate osservazione proprio sull'incontro dei due ospiti di punta: Ciriaco De Mita e Enzo De Luca.

«Ormai sono grande abbastanza per capire che la politica vive anche di gossip… ma la vicenda che in qualche modo mi vede protagonista in queste ultime ore non ha nulla a che vedere con il gossip, ma con il romanzo. Perché le ricostruzioni che leggo sono inventate di sana pianta, romanzi allo stato puro - commenta caustico Petracca i un post al veleno su fb -.

Cosa sarebbe accaduto? Sabato mattina, in occasione del pranzo che ho organizzato per festeggiare i miei 50 anni e al quale ho invitato miei amici sindaci, si sarebbe tenuto un conciliabolo tra Ciriaco De Mita e Vincenzo De Luca dal quale sarebbe emerso il quadro irpino e campano delle candidature alle Politiche del 4 marzo con annesse defenestrazioni, resurrezioni e chi più ne ha più ne metta. Questa è la ricostruzione fantasiosissima che ho letto su più giornali, divertendomi non poco.

Ora sentite la verità di cui le due fotografie che pubblico sono testimonianza autentica. E’ vero, sabato ho organizzato un pranzo per il mio compleanno (ahimè, ho spento 50 candeline…). E’ vero che c’era il governatore De Luca. E’ vero che vi ha partecipato il presidente De Mita. Piccolissimo dettaglio: De Luca e De Mita non si sono mai incontrati, nemmeno incrociati, nemmeno per un secondo, nemmeno con il pensiero. Perché il primo, De Luca, è arrivato poco dopo le 12, insieme abbiamo consumato un veloce aperitivo, mi ha fatto gli auguri ed è andato via. Il secondo, De Mita, è venuto al ristorante dopo le 13 per partecipare al pranzo, quando, cioè, De Luca era andato via già da un pezzo. Questo quanto accaduto.

Morale della storia: non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che piace. E oggi va di moda il complottismo a tutti i costi. Spero di aver così chiuso il gossip del mio compleanno. Per il resto, io mi godo i miei 50 anni!».