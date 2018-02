Politiche, ecco la squadra della lista Insieme La presentazione

Partito Socialista Italiano, Verdi e Area Civica convergono in una squadra per le prossime politiche e lo fanno “Insieme”. Nel nome dello schieramento il senso della convergenza della lista presentata nella Sala Provinciale dell’ex Carcere Borbonico di Avellino. Per la Camera dei Deputati ci sono Angelo Antonio D’Agostino, Antonietta Colucciello, Fabrizio Nicola Marra ed Amelia Meoli. Per il Senato invece presentati i profili di Giovanna Gabriella Perrotta, Angelo Righetti, Simona Carere e Mario Moccia. Alla presentazione ha preso parte Giuseppe Romano Segretario Provinciale PSI Avellino, Marco Riccio e il segretario Regionale PSI Campania e l’On. Enzo Maraio Consigliere Regionale.

Giovanna Perrotta ha deciso di scendere in campo perché «non possiamo sempre lamentarci senza provare a fare qualcosa per cambiare la situazione. Sono una precaria, donna della Terra dei Fuochi faremo la politica di servizio al bene comune, guardando ai fatti del territorio». Simona Carere ha sottolineato come, loro candidati, siano «persone pragmatiche che vogliamo rispondere alle esigenze dei cittadini, a cominciare da quell’ambiente martoriato della nostra regione». Per poter cantare vittoria all’indomani del 4 marzo, bisognerà smentire gli attuali sondaggi, come spiega Mario Moccia: «Puntano a scoraggiare le persone nel votare in modo diverso, come se i giochi fossero già fatti». Lo stesso Marco Riccio ribadisce: «Questi sondaggi verranno clamorosamente smentiti».

Dal canto suo Maraio spiega: convergenza a centro sinistra per vincere.

Presenti all’incontro molti esponenti del Palazzo come l’assessore Gambardella, il consigliere Cucciniello, gli ex della compagni di Pino Galasso Ivo Capone e Guido D’Avanzo, senza dimenticare gli storici componenti del socialismo irpino che hanno voluto assistere alla presentazione.